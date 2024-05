Polizist im Einsatz gestorben Drei Tote bei Schießerei in Minneapolis

Im US-Staat Minnesota ist ein Polizist im Einsatz getötet worden. Der Beamte sei am Donnerstag in Minneapolis in einen Hinterhalt geraten, sagte ein Polizeisprecher. Er habe nach einem Notruf wegen einer Schießerei einem Verletzten medizinische Hilfe leisten wollen und sei von diesem erschossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiterer Polizist wurde verletzt.