Denkmal wurde aufgerichtet: Schiefer Turm von Pisa ist nicht mehr ganz so schief

Schiefer Turm von Pisa ist nicht mehr ganz so schief

Rom Es ist ein beliebtes Foto-Motiv von Touristen: Sie stellen sich vor den Schiefen Turm von Pisa und tun so, als würden sie ihn stützen. Deswegen soll das Bauwerk freilich nie ganz gerade sein. Aber etwas mehr als bisher.

Der schiefe Turm von Pisa ist nicht mehr ganz so schief: Ingenieuren sei es gelungen, das weltberühmte Denkmal um vier Zentimeter aufzurichten, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Sie sie zitierte einen Berater des internationalen Komitees für die Instandhaltung des Turms, Nunziante Squeglia, mit den Worten, die allmähliche Umkehrung der Schieflage sei eine gute Nachricht. Noch bedeutsamer sei die Feststellung, dass der Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert in einem baulich besseren Zustand als bisher gedacht sei.