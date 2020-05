Am Strand von Scheveningen : Wie der Schaum im Meer entsteht

Ein Retter steht in Schaumbergen am Strand von Scheveningen. Foto: dpa/ANP

Scheveningen Bilder vom Rettungseinsatz für die verunglückten Surfer in der Nordsee zeigen Helfer, die am Strand von Scheveningen in braunen Schaumbergen stehen. Der Schaum entsteht durch ein Naturphänomen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Die schaumige Konsistenz der Brandung in Scheveningen ist laut dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel auf eine hohe Bioproduktion zurückzuführen. Im Wasser enthaltene Mikroorganismen, wozu auch Algen gehören, werden durch mechanische Einwirkung, also den starken Wellengang, schaumig geschlagen. Dies liegt am hohen Eiweißgehalt der Kleinstlebewesen. Diese leben in Kolonien, und wenn sie sterben, setzen sie Protein frei, das die Wellen vor sich hertreiben und wie mit einem Mixer aufschlagen.

Foto: AFP/SEM VAN DER WAL 5 Bilder Fünf Surfer sterben vor holländischer Küste

Der Schaum kann sich am Strand teilweise meterhoch auftürmen, wie viele spektakuläre Bilder im Internet zeigen. Vor allem im Frühjahr tritt das Phänomen auf, weil sich die Algen nach dem Winter mit der intensiven Sonneneinstrahlung besonders ausbreiten. Die Schaumteppiche am Strand sehen eklig aus, sind aber nicht schädlich, sondern Zeichen einer hohen biologischen Produktivität – mithin ein normales Phänomen, das auch „Cappuccino-Küste“ genannt wird. Allerdings birgt es auch für Tiere eine tödliche Gefahr: Bei Jungvögeln kann es dazu führen, dass das Gefieder verklebt.