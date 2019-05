Hollywood-Legende : Schauspielerin Doris Day mit 97 Jahren gestorben

Los Angeles Die Hollywood-Schauspielerin und Sängerin Doris Day ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Sie war in den 1950er und 1960er Jahren bekannt für ihre Rollen in Liebeskomödien.

Die legendäre Hollywood-Schauspielerin und Sängerin Doris Day ist tot. Sie sei im Alter von 97 Jahren gestorben, teilte ihre Stiftung am Montag mit. Sie war in den 1950er und 60er Jahren besonders bekannt für unschuldige Liebeskomödien mit Kollegen wie Cary Grant und Rock Hudson, außerdem spielte sie in Dramen und Musicals.