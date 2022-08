Scherz eines Wissenschaftlers : Scharfes Bild von James-Webb-Teleskop entpuppt sich als Scheibe Chorizo-Wurst

Paris Ein französischer Wissenschaftler hat bei Twitter eine Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops veröffentlicht – jedenfalls hat er das behauptet. Denn das Bild wurde als Scheibe Chorizo-Wurst enttarnt. Der Wissenschaftler wollte sich jedoch nicht nur einen Scherz erlauben, sondern auch zur Vorsicht vor Falschinformationen anregen.

Ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor rabenschwarzem Hintergrund - eine angebliche Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops hat sich als Scheibe Chorizo-Wurst entpuppt. Er habe sich einen Scherz erlaubt, erklärte der Urheber der angeblich spektakulären Aufnahme, der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Etienne Klein. Auf Twitter entschuldigte er sich am Mittwoch bei allen, die er in die Irre geführt hatte.

Klein hatte das Bild am Sonntag auf Twitter veröffentlicht und behauptet, es handle sich um eine Aufnahme von dem der Sonne am nächsten gelegenen Stern Proxima Centauri. Während andere Twitter-Nutzer noch die Details auf dem Bild bewunderten, enthüllte die „Huffington Post“, dass es sich in Wirklichkeit um eine Scheibe der scharfen spanischen Wurst handle.