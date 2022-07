300 Teams aus 185 Ländern : Schach-Olympiade in einer schachverrückten indischen Stadt

Eine junge Frau mit Schachmotiv im Gesicht und Fähnchen im Haar nimmt an einer Rallye teil, die von einem College durchgeführt wird, um auf die 44. Schacholympiade in Chennai aufmerksam zu machen. Foto: dpa/Sri Loganathan

Neu Delhi Die Begeisterung in der indischen Stadt Chennai ist nicht erst seit der Schacholympiade spürbar: An vielen Orten finden sich Schachakademien und -verbände, Schachprodukthersteller und -verkäufer.

Die wohl schachverrückteste Stadt der Welt, die südindische Metropole Chennai, ist Gastgeber der 44. Schach-Olympiade. Ursprünglich sollte die Veranstaltung in Russland stattfinden, aber der Dachverband Federation Internationale des Echecs (FIDE) entschied sich angesichts des russischen Angriffskrieges dagegen. Nun findet die Olympiade bis zum 10. August in und um Chennai statt, zum ersten Mal überhaupt in Indien .

Die Begeisterung ist nicht erst seit der Olympiade überall spürbar: In der Stadt findet man an vielen Orten Schachakademien und -verbände, Schachprodukthersteller und -verkäufer. Kürzlich wurde gar eine bekannte Brücke mit weißer und schwarzer Farbe in eine Art großes Schachbrett verwandelt. Dort beginnen Kinder teils schon mit sechs Jahren oder jünger Schach zu spielen. In vielen Vierteln gibt es Schachclubs, die sie nach der Schule oder am Wochenende besuchen.