Eingeschränkter Alkoholausschank : Neue Maßnahmen gegen „Sauf-Tourismus“ auf Mallorca und Ibiza

Touristen stehen mit Cocktails auf der Straße in Magaluf, auf der spanischen Baleareninsel Mallorca. 2020 will die Regionalregierung der Balearen gegen sogenannten Sauf-Tourismus auf Mallorca und Ibiza vorgehen. Foto: dpa/Joan Llado

Palma de Mallorca Urlauber auf den beliebten Ferien- und Partyinseln müssen sich auf neue Regelungen einstellen. Der Alkoholausschank wird eingeschränkt. Der Sprung von Hotelbalkonen kann bis zu 60.000 Euro kosten.

Mit neuen Regelungen will die Regionalregierung der Balearen gegen sogenannten Sauf-Tourismus auf Mallorca und Ibiza vorgehen. Am Freitag wurde ein Erlass verabschiedet, wonach All-Inklusive-Hotels etwa an der Playa de Palma ab Februar nicht mehr unbegrenzt kostenfreien Alkohol anbieten dürfen.