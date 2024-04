In Texas Sattelschlepper rast absichtlich in US-Gebäude

Eine Person sei getötet, 13 weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 42-jährige Fahrer wurde festgenommen. Ihm war am Tag zuvor in dem Büro der Behörde für öffentliche Sicherheit in der Kleinstadt Brenham der Führerschein nicht verlängert worden. Den Sattelschlepper stahl er nach Angaben der Senatorin Lois Kolkhorst und lenkte ihn in das Gebäude.