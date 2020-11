Ex-Präsident Sarkozy vor Gericht : Die Affären des früheren "Bling-Bling-Präsidenten"

Paris Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich erstmals vor Gericht verantworten. Der Prozess wurde jedoch kurz nach Beginn bis Donnerstag vertagt.

Dem 65-Jährigen drohen zehn Jahre Haft und eine Geldbuße in Höhe von rund einer Million Euro. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Sarkozy ist der erste französische Präsident der Nachkriegszeit, der wegen Korruption angeklagt wird. Vor ihm musste sich nur der 2019 gestorbene Ex-Präsident Jacques Chirac juristisch verantworten. Er wurde 2011 wegen Scheinbeschäftigung in seiner Zeit als Paris er Bürgermeister zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Doch schon kurz nach Prozessbeginn wird schon wieder bis Donnerstag unterbrochen. Der Grund: Für den ebenfalls angeklagten Juristen Gilbert Azibert solle ein medizinisches Gutachten angefertigt werden, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Montag aus dem Pariser Justizpalast.

BESTECHUNGSVORWÜRFE:

Dem Ex-Staatschef drohen in dem nun eröffneten Verfahren zehn Jahre Haft und eine Geldbuße in Höhe von rund einer Million Euro. Er soll versucht haben, einen Staatsanwalt an Frankreichs Oberstem Gerichtshof zu bestechen, um Informationen zum Verlauf eines ihn betreffenden Verfahrens zu erlangen.