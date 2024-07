Wenn die Pilger zum Problem werden Santiago de Compostela ist genervt vom Massentourismus

Doch eben dieser Respekt tritt häufig in den Hintergrund. Die Anwohner sind zunehmend genervt, vor allem in der jetzigen Hochsaison im Sommer. Derzeit treffen pro Tag etwa 1.500 Pilger zu Fuß und per Fahrrad ein, dazu weitere Touristen und Tagesausflügler. Sie reisen in Bussen oder auf Kreuzfahrtschiffen an und haben in Santiago de Compostela Landgang. Videos in den Sozialen Medien zeigen Pilgergruppen - „Horden“ nach dem Wortlaut manch verärgerter Anwohner, so die spanische Zeitung „ABC“ -, die singend und grölend in Santiago de Compostela einziehen. „Das muss aufhören“, hört man in einem Video eine Frau aus dem Hintergrund sagen.