Verdächtiger in schwarzer Kleidung : Drei Verletzte nach Schüssen an Schule in Kalifornien

Rettungswagen stehen vor der Schule. Drei Menschen wurden verletzt. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Santa Clarita An einer Schule in Kalifornien sind Schüsse gefallen. Bei dem Zwischenfall in Santa Clarita wurden drei Menschen verletzt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Zuerst war von mehr Verletzten die Rede. Feuerwehrsprecher Christopher Thomas sagte am Donnerstag, die ursprünglich angegebene Zahl von sechs Verletzten sei möglicherweise dadurch zustande gekommen, dass die Verletzen doppelt gezählt worden seien.

Es sei noch nicht geklärt, ob die Verwundeten von Schüssen getroffen oder auf andere Weise verletzt wurden. Eine Person wurde in ein Hospital geflogen, zwei weitere Verletzte mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Das Sheriffbüro im Bezirk Los Angeles teilte mit, auf dem Gelände der Saugus High School 50 Kilometer nordwestlich von Los Angeles sei ein Verdächtiger in schwarzer Kleidung gesehen worden. Polizisten schwärmten auf dem Gelände aus.

Fernsehbilder zeigten, wie Schüler in Reihen aus der Schule geleitet wurden. Einige Menschen wurden auf Tragen transportiert.

(csi/dpa)