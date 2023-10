In San Franciso US-Polizei erschießt mutmaßlichen Angreifer auf chinesisches Konsulat

Die US-Polizei hat einen mutmaßlichen Angreifer auf das chinesische Konsulat in San Francisco erschossen. Die alarmierten Beamten hätten am Montag zunächst versucht, Kontakt mit dem Verdächtigen aufzunehmen, der mit seinem Auto in das Gebäude gerast war, teilte die Polizei mit. Anschließend hätten die Beamten das Feuer auf den Mann eröffnet.