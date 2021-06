Entscheidung in San Francisco : Fred Feuerstein kann weiter in seinem Haus wohnen bleiben

San Francisco Fred Feuerstein hat einen Rechtsstreit um sein Haus in einem noblen Vorort von San Francisco gewonnen. Die Stadt sah darin einen bauordnungswidrigen Schandfleck, lenkte jetzt aber ein. Der Fall lag kompliziert.

Fred Feuerstein hat einen Rechtsstreit um sein Haus in einem noblen Vorort von San Francisco gewonnen. Die frühere Verlegerin Florence Fang hatte in Hillsborough ein farbenfrohes Gebäude errichtet, das in jeder Hinsicht an Familie Feuerstein erinnert, inklusive Steinzeitskulpturen, Aliens, Dinosauriern und anderen Kuriositäten, die von der Comic-Serie aus den 60er Jahren inspiriert sind. Die Stadt sah darin einen bauordnungswidrigen Schandfleck, lenkte jetzt aber ein, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.