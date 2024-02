Titanwurz Gestank einer blühenden Leichenblume lockt Besucher an

Ein seltenes Schauspiel hat in San Francisco für einen Besucherandrang in einem Naturkundemuseum gesorgt. Zahlreiche Menschen standen am Mittwoch (Ortszeit) Schlange, um einen Blick auf eine blühende Titanwurz zu werfen - eine tropische Pflanze, die alle sieben bis zehn Jahre blüht - und das nur für höchstens drei Tage. Das Exemplar der vom Aussterben bedrohten Amorphophallus titanum, auch bekannt als Leichenblume, befindet sich in der California Academy of Sciences, einer Forschungseinrichtung mit angeschlossenem Museum.