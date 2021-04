8,9 Milliarden Euro Erbschaftssteuer : Samsung-Erben stiften Zehntausende Kunstschätze

Seoul Der verstorbene Samsung-Patriarch hinterlässt nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen, sondern auch eine enorme Kunstsammlung. Seine Erben spenden die Sammlung, um darauf keine Steuern zahlen zu müssen.

Die Familie des verstorbenen Samsung-Patriarchen Lee Kun Hee spendet Zehntausende Kunstwerke und mehrere Hundert Millionen Euro, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Die Familie, darunter Lees Witwe und seine drei Kinder, rechne damit, im Zusammenhang mit dem Erbe mehr als zwölf Billionen Won (gut 8,9 Milliarden Euro) Steuern zahlen zu müssen, teilte Samsung am Mittwoch mit. Die Summe wäre die größte, die je in Südkorea entrichtet wurde und mehr als dreimal so hoch wie die gesamten Erbschaftssteuern des Landes im vergangenen Jahr.