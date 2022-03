Erster Corona-Ausbruch : Samoa verhängt Lockdown

Der Inselstaat wird am Wochenende seinen ersten Lockdown verhängen. Foto: AP/Dean Purcell

Wellington Samoa ist einer der wenigen Staaten, in dem es bisher noch keine Virus-Ausbrüche gegeben hat. Mehr als die Hälfte der Einwohner sind mindestens zwei Mal geimpft.

Samoa wird ab Samstag wegen seines ersten Ausbruchs Coronavirus einen Lockdown verhängen. Obwohl die Gesundheitsbehörden des Inselstaats im Südpazifik bisher nur einen einzigen Fall festgestellt haben, weist der Fall wahrscheinlich auf einen unentdeckten Ausbruch hin, der schon seit Tagen oder Wochen andauert. Regierungschefin Fiame Naomi Mata'afa informierte die Bevölkerung am späten Donnerstag über den positiven Fall in einer Sondermeldung an die Nation.