Sammelklage in den USA : Arzt soll mindestens 177 Männer sexuell missbraucht haben

Sammelklage in den USA

Das Schild am Campus der Ohio State University in Columbus, Ohio (Symbolfoto). Foto: AP/Angie Wang

Ein Arzt an der Ohio State University soll mindestens 177 männliche Studenten sexuell missbraucht haben. Die Anschuldigungen umspannen einen Zeitraum von 1979 bis 1997. 2005 tötete sich der Arzt selbst.

Die Vorwürfe stammen von Athleten aus mindestens 16 Sportarten sowie von Studierenden, die in einem Gesundheitszentrum an der Uni oder in seiner Klinik abseits der Hochschule behandelt worden sind. Wie aus dem Bericht hervorgeht, wussten Universitätsmitarbeiter bereits 1979 von den Beschwerden und Bedenken. Sie scheiterten aber daran, die Vorwürfe zu überprüfen oder andere bedeutende Schritte einzuleiten.