„Ich hatte sehr viel Glück“ : Junge Britin überlebt Krokodilangriff in Sambia

Lusaka/London Das Tier hatte nach dem Fuß der 18-Jährigen geschnappt und sie von einem Boot ins Wasser gezerrt. Ein Freund rettete ihr Leben, indem er auf das Krokodil einschlug.

Mit Hilfe von Freunden hat eine 18-jährige Britin laut Medienberichten einen Krokodilangriff in Sambia überlebt. „Als der Zwischenfall passierte, hatte ich bereits akzeptiert, dass ich meinen Fuß verlieren würde“, sagte Amelie Osborn-Smith in einem Video aus dem Krankenhaus in der sambischen Hauptstadt Lusaka, wie britische Medien in der Nacht zum Montag berichteten. Es sei okay, sie werde ihren Fuß verlieren, aber sei am Leben, habe sie ihren Freunden gesagt. „Dann wurde mir gesagt, dass der Fuß wieder in Ordnung sein wird und dass ich wieder gehen werde, das war eine enorme Erleichterung“, sagte Osborn-Smith.