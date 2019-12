Drama in Österreich : Pilot aus Deutschland stirbt bei Flugzeugabsturz - Töchter überleben

Ein Rettungswagen auf dem Weg zum Unfallort. Foto: dpa/Stefanie Oberhauser

Wien in Österreich ist am Samstag beim Absturz eines Kleinflugzeugs der deutsche Pilot ums Leben gekommen. An Bord waren auch seine neun und elf Jahre alten Töchter. Diese haben den Absturz verletzt überlebt.

Das berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Rote Kreuz. Die Kinder überlebten das Unglück im Salzburger Pinzgau, wurden aber verletzt und in Krankenhäuser in Zell am See und Schwarzach gebracht.

Der Absturz ereignete sich dem Bericht zufolge in Fusch an der Glocknerstraße im Bezirk Zell am See. Die Maschine stürzte mitten in einen Wald, so dass die Feuerwehr, die Bergrettung und das Rote Kreuz zunächst Schwierigkeiten hatten, das Wrack zu finden. Zudem behinderten Schnee, Regen und dichter Nebel die Sicht.

