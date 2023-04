Stierkampf in Spanien Die Toreros und der Tierschutz

„Stierkampf ist keine Kultur, sondern Folter“, skandieren Tierschützer, die sich in Madrid, Sevilla, Malaga oder auf Mallorca mit Protestplakaten vor den Arenen postieren. Den Toreros weht der Wind immer heftiger ins Gesicht. Nach der Statistik des spanischen Kulturministeriums geht das Interesse an dieser blutigen „Fiesta“ zurück: Nur noch acht Prozent der Bevölkerung bekennt, in letzter Zeit einen Stierkampfplatz besucht zu haben. Die Zahl der Stierkämpfe nahm in den letzten zehn Jahren kontinuierlich ab.