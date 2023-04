Moderne Nomadin führte durch die Sahara Mit einer Wüstentochter aus Wuppertal durch die Sahara

In Europa ist die 26-jährige Jasmin Touhami die algerische Schönheit mit dunkler Haut, eine Fremde. Dort, wo sie aufgewaschen ist, in Südalgerien bei der Tuaregfamilie ihres Vaters, war sie bei ihren Mitschülern immer die Weiße. Diese beiden Welten zu vereinen, Brückenbauerin zwischen den Kulturen zu sein, ist die junge Frau jetzt angetreten. Erstmalig führte sie deutsche Reisegruppen durch ihre Heimat, die algerische Sahara. Damit tritt sie in die großen Fußstapfen ihres Vaters Abdelkader Touhami. Der Tuareg aus Tamanrasset ist eine regelrechte Wüstenlegende. Vor 25 Jahren hat er Desert Reisen gegründet, Wissenschaftler beraten, an Filmen mitgewirkt, die Tuaregkultur den Europäern und die Liebe zur Wüste nahe gebracht. Zwar legt sich Jasmin Touhami noch nicht fest, ob sie das Werk ihres Vaters, das Wüstenreisen-Unternehmen, eines Tages fortführen möchte. Eines ist aber gewiss: Sie erlebt die ganz besondere Biographie ihres Vaters aufs Neue.