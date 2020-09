Shitstorm wegen kulturelle Aneignung : Sängerin Adele steht wegen afrikanischer Frisur in der Kritik

London Sängerin Adele sorgt in den sozialen Medien für Empörung. Mit einem neuen Foto von sich mit afrikanischer Frisur und einem Bikini, der eine Jamaika-Flagge zeigt, haben Instagram-Nutzer ein Problem.

Die britische Sängerin Adele hat mit einem Kostüm-Foto auf Instagram eine Welle von Kritik ausgelöst. Das Foto zeigt die in Los Angeles lebende 32-Jährige mit einer aus der afrikanischen Kultur stammenden Frisur („Bantu Knots“) und einem Bikini-Oberteil mit der jamaikanischen Flagge. Adele postete das Foto am Sonntag in Gedenken an den jährlich stattfindenden Londoner Notting-Hill-Karneval, der wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr weitgehend ausfallen musste.