Einstiger „Pop Idol“-Star : Sänger Campbell Danesh stirbt mit 41 Jahren

Der schottische Sänger Darius Campbell Danesh ist in den USA im Alter von 41 Jahren gestorben. Der Musiker, der durch die britischen Musik-Shows „Popstars“ und „Pop Idol“ bekannt wurde und 2002 mit „Colourblind“ in Großbritannien auch einen Nummer-eins-Hit landete, sei am 11. August regungslos in seiner Wohnung in Minnesota aufgefunden und später für tot erklärt worden, teilte seine Familie am Dienstag mit. Die Ursache seines plötzlichen Todes sei unklar, weitere Untersuchungen seien im Gange, hieß es in der Mitteilung.