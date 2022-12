Tat in Kalifornien Statue von Fleischfabrikant enthauptet - wütende Vegetarier am Werk?

Der Kopf der figürlichen Darstellung von Charles Swanston wurde nach Angaben der Ermittler in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento am Montag in der Nähe auf dem Boden gefunden. Er war zur Zeit des kalifornischen Goldrauschs in die Region gekommen - und hatte schnell gemerkt, dass er als Schlachter mehr Geld verdienen konnte, wie die Historikerin der Stadt, Marcia Eymann mitteilte.