Tragödie in den USA : Mann erschießt seine drei Töchter in einer Kirche

Mann erschießt seine drei Töchter in einer Kirche

Tragödie in den USA

Polizeiband blockiert die Straße in der Nähe des Tatorts einer Schießerei in Sacramento. Foto: dpa/Rich Pedroncelli

Sacramento Der 39-Jährige lebte den Angaben zufolge von der Mutter der Kinder getrennt. Die Schüsse fielen bei einem überwachten Treffen mit den Töchtern.

Ein Mann hat in einer Kirche in Kalifornien seine drei Töchter, deren Begleitung und sich selbst erschossen. Ein Gemeindemitarbeiter habe am Montagnachmittag (Ortszeit) Schüsse gehört und die Polizei alarmiert, teilte das Sheriff-Büro von Sacramento County mit. Die Beamten hätten fünf Tote gefunden. Die Mädchen seien neun, zehn und 13 Jahre alt gewesen.