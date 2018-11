Ryanair entlässt Crew wegen „gestellten Fotos“ - angeblich auf Boden geschlafen

Dublin/Porto Die irische Billig-Airline Ryanair hat sechs Mitglieder einer in Portugal stationierten Flugzeug-Crew wegen eines angeblich gestellten Fotos entlassen. Darauf sind die Mitarbeiter zu sehen, wie sie auf dem Boden schlafen.

Im Oktober war das Foto in sozialen Medien kursiert und sorgte danach für Schlagzeilen. Es zeigt sechs Frauen und Männer in Uniformen, die sich in einem Flughafengebäude im spanischen Málaga auf dem Boden ausgestreckt haben.