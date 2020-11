In seiner Sauna : Russlands „Würstchen-König“ mit Armbrust getötet

Ein Mann sitzt in einer Sauna (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Moskau Der in Russland als „Würstchen-König“ bekannte Industrielle Wladimir Marugow ist am Montag in seiner Sauna mit einer Armbrust getötet worden. Unbekannte warenzuvor in sein Anwesen nahe Moskau eingedrungen.

Mehrere Männer seien in sein Anwesen außerhalb Moskaus eingedrungen und hätten ihn und eine Frau gefesselt, teilte das Untersuchungskomitee, eine Art russisches BKA, mit. Die Männer hätten Bargeld verlangt und den Unternehmer danach erschossen. Die Armbrust sei gefunden worden. Der Frau sei es gelungen zu fliehen. Die Männer seien in einem Auto geflohen, das später in einem Vorort Moskaus gefunden worden sei. Marugow gehörten die fleischverarbeitenden Betriebe „Ozyorsky Würste“ und „Fleisch-Imperium“.

(ahar/Reuters)