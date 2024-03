Explosion in Tuwa Mehr als 20 Verletzte nach Unfall in russischem Kraftwerk

Bei einem Unfall in einem Kohlekraftwerk in der russischen Teilrepublik Tuwa in Sibirien sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir 21 Verletzte festgestellt“, teilte ein Sprecher der Regionalregierung der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Mittwoch mit. Der Gouverneur von Tuwa, Wladislaw Chowalyg, hat wegen der Havarie den Notstand in der Region verhängt.