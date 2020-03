Unbekanntes Ausmaß : Bombendrohungen gegen sieben russische Flugzeuge

Moskau Seit Wochen verzeichnet Russland eine Welle von Bombendrohungen. Besonders ungewöhnlich ist das nicht. Die neue Serie, die vor allem Passagierflugzeuge betrifft, nimmt allerdings ein bislang unbekanntes Ausmaß an.

Eine Serie von Bombendrohungen gegen Passagierflugzeuge in Russland hat am Donnerstag ein neues Ausmaß erreicht. Sieben Maschinen seien betroffen gewesen - so viele wie noch nie an einem Tag, meldete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden. Betroffen seien Verbindungen mit Start oder Ziel Moskau gewesen. Die Flugzeuge landeten demnach planmäßig. Bei Durchsuchungen wurden keine Sprengsätze gefunden, wie es hieß. Seit Anfang des Monats gab es schon 30 anonyme Drohungen gegen Maschinen.