Nach Flugzeugabsturz : Bergungskräfte haben Mehrheit der Opfer auf Kamtschatka geborgen

Palana Nach dem Absturz eines russischen Passagierflugzeugs auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka haben Bergungskräfte die meisten der getöteten 28 Menschen geborgen. Der russische Präsident Wladimir Putin drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Wie der Gouverneur von Kamtschatka, Wladimir Solodow, am Mittwoch sagte, wurden einige Opfer aus dem Wasser gezogen. Die Einsatzkräfte fanden zunächst die Überreste von 19 Menschen. Wegen eines Sturms liefen die Sucharbeiten nach dem Absturz vom Dienstag nur schleppend, hieß es.

Der russische Präsident Wladimir Putin drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. „Diese Tragödie hat Besatzungsmitglieder und Passagiere aus dem Leben gerissen und ihren Nächsten einen unermesslichen Schmerz des Verlustes zugefügt“, hieß es in einem vom Kreml veröffentlichten Schreiben Putins.

28 Passagiere an Bord : Wrack von verschwundenem Passagierflugzeug in Russland gefunden

Im Einsatz waren auch Taucher des Zivilschutzes. An Bord der Maschine vom Typ Antonow An-26 waren 28 Menschen gewesen. Die Behörden gingen davon aus, dass niemand das Unglück in der Nähe der Ortschaft Palana im Nordwesten der Halbinsel überlebt hat. Palana liegt in der Nähe der Schelichow-Bucht des Ochotskischen Meeres.