Unglück in Russland : Leitung geplatzt – fünf Menschen sterben in kochend heißem Wasser

Leitung geplatzt – fünf Menschen sterben in kochend heißem Wasser

Unglück in Russland

Dampfwolken steigen aus dem Haus in Perm empor. Foto: AP

Perm Mindestens fünf Menschen sind im russischen Perm beim Bruch einer Heißwasserleitung ums Leben gekommen. Durch den Rohrbruch wurde der Keller einer Herberge völlig mit siedendem Wasser überflutet.

Drei weitere Personen wurden mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus behandelt, wie das zentrale russische Ermittlungskomitee in Moskau mitteilte.

Das Unglück ereignete sich demnach mitten in der Nacht, als die Gäste schliefen. Sie erlitten schwere Verbrühungen durch das kochend heiße Wasser. Die Verletzten wurden in einer auf Brandwunden spezialisierten Klinik der Industriestadt behandelt.

In Bewertungen im Internet zu dem Hotel beschwerten sich viele Gäste über fehlende Fenster. Nach Angaben der städtischen Behörden gab es zudem keinen Notausgang. Auf Bildern war zu sehen, wie Dampf aus dem Hoteleingang quoll. Die Überflutung war demnach so stark, dass das heiße Wasser auch auf die Straße floss.

Der Gouverneur des Gebiets Perm, Maxim Reschetnikow, ordnete an, den Verletzten und Familien der Todesopfer jede Hilfe zu geben. Er kritisierte, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der Herberge nicht eingehalten worden seien. Das Hotel befand sich in einem Wohnhaus aus den 1960er Jahren.