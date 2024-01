Russischer Online-Riese Gigantisches Feuer zerstört Wildberries-Lager in St. Petersburg

St. Petersburg · Ein riesiges Feuer hat am Samstag in einem Lager des größten russischen Online-Versandhandels Wildberries getobt. Das Feuer in dem Lagerhaus südlich von St. Petersburg wütete auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern.

13.01.2024 , 18:37 Uhr

10 Bilder Großfeuer zerstört Wildberries-Lager in St. Petersburg 10 Bilder Foto: AFP/HANDOUT

Auf rund 50.000 Quadratmetern stürzte das Gebäude ein, wie das russische Ministerium für Notfallsituationen mitteilte. Das Feuer sei am Morgen ausgebrochen und habe sich auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern ausgebreitet, erklärte Igor Ulubikow vom russischen Katastrophenschutzministerium in St. Petersburg im Onlinedienst Telegram. Opfer wurden zunächst nicht gemeldet. Mehr als 270 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Videos, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, schienen Mitarbeiter zu zeigen, die über Fluchtwege und Feuerleitern vor den Flammen flüchteten. Ein Video, das aus einem Passagierflugzeug aufgenommen wurde, zeigte, wie Flammen das Warenlager umschlossen und dichte Rauchschwaden in den Himmel aufstiegen. Die Nachrichtenagentur AP konnte die Echtheit der Aufnahmen zunächst nicht verifizieren. Das Ministerium teilte mit, es sei Feuerwehrleuten gelungen, eine Ausbreitung des Feuers auf den gesamten Warenhauskomplex und eine elektrische Schaltanlage zu verhindern. Ersten Erkenntnissen zufolge gehe das Feuer auf fehlerhafte Stromverkabelung zurück. Brände sind verhältnismäßig häufig in Russland, was an veralteter Infrastruktur oder der Nichteinhaltung von Sicherheitsstandards liegt. Fast neun Prozent von Wildberries' Lieferungen wurden von dem Lager aus versendet, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti den Onlineversand-Experten Anton Bestugin. Das Unternehmen gehört Russlands reichster Frau Tatjana Bakaltschuk und ist einer der größten Online-Marktplätze des Landes. Bakaltschuk gründete das Unternehmen 2004 zusammen mit ihrem Mann, dem IT-Techniker Wladislaw Bakaltschuk. Hier geht es zur Bilderstrecke: Großfeuer zerstört Wildberries-Lager in St. Petersburg

