Mehrere Tote und Verletzte Russland beschießt befreite Stadt Cherson erneut mit Raketen

Fortschritte machte unterdessen die Stromversorgung in der Ukraine, die durch russische Eingriffe teils zusammengebrochen war. Mehr als 70 Prozent des ukrainischen Strombedarfs seien am Freitagmorgen gedeckt, teilte der staatliche Stromnetzbetreiber Ukrenerho mit. Die Stromversorgung sei in allen Regionen zumindest teilweise wiederhergestellt, und das Energienetz des Landes sei wieder an das der Europäischen Union angeschlossen, sagte der Leiter des staatlichen Stromnetzes am Freitag.