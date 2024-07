Trockene Gewitterfronten Waldbrände in Russland – Ausnahmezustand in Jakutien

Wegen verheerender Waldbrände in Sibirien haben die russischen Behörden in der Region Jakutien den Ausnahmezustand ausgerufen. In der Region im Nordosten Russlands wüten mehr als 100 Brände auf mehr als 331.000 Hektar Fläche, teilte das Zivilschutzministerium in Moskau am Montag mit. Etwa 1.500 Menschen seien im Einsatz, um die Feuer zu löschen. Insgesamt gebe es aktuell im flächenmäßig größten Land der Erde in 18 Regionen 353 Brände auf einer Fläche von mehr als 600.000 Hektar, hieß es. Betroffen sei vor allem der Ferne Osten. Demnach brannten auch Wälder in der Amur- und in der Baikalregion.