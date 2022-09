24 Menschen verletzt : Mindestens 15 Tote bei Schusswaffenangriff in russischer Schule

Moskau Bei Schüssen in einer Schule hat es in Zentralrussland mehrere Tote gegeben. Das nationale Ermittlungskomitee sprach von 15 Toten, darunter elf Kinder und vier Erwachsene. Außerdem hätten 24 Menschen Verletzungen erlitten.

Die Zahl der gemeldeten Todesopfer bei Schüssen in einer russischen Schule ist am Montag auf 15 gestiegen. Das teilte das nationale Ermittlungskomitee in neuen Angaben mit. Unter den Toten seien 11 Kinder. Außerdem tötete der Täter sich selbst, wie die Behörden mitteilten. Zuvor war von 13 Toten die Rede gewesen, darunter mindestens zwei Lehrer und zwei Wachleute. Das Innenministerium der Republik Udmurtien hatte am Morgen zunächst von 6 Toten und 20 Verletzten in der Stadt Ischewsk gesprochen.