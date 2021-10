Studie zu Missbrauch in der katholischen Kirche : Stunde der Wahrheit für Frankreichs Katholiken

Paris Ein unabhängiger Untersuchungsbericht beziffert die Zahl der Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche in Frankreich auf mehr als 300.000. 80 Prozent der Opfer waren Jungen, die meisten im Alter zwischen zehn und 13 Jahren.

Jean-Marc Sauvé ist ein gläubiger Katholik, der ein langes Berufsleben hinter sich hat. Doch was 72-Jährige in den vergangenen zweieinhalb Jahren hörte und sah, das erschütterte den pensionierten Vize-Präsidenten des französischen Staatsrates bis ins Mark. „Ich wurde in meine Berufsleben nicht geschont, doch das war nichts im Vergleich zu dem, was meine Kolleginnen und Kollegen herausfanden“, sagte er der Zeitung „Le Monde“. Gemeint war der Bericht über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, den Sauvé am Dienstag vorlegte. Die Ergebnisse sind erschütternd: 216.000 Kinder wurden den Schätzungen unabhängiger Experten zufolge in den vergangenen 70 Jahren Opfer von Missbrauch durch Priester und Ordensleute. Auf 330.000 Opfer steigt die Zahl, wenn Laien - beispielsweise in Schulen oder Ferienlagern - als Täter mit eingerechnet werden. Mehr als 80 Prozent der missbrauchten Kinder waren Jungen, die meisten davon im Alter zwischen zehn und 13 Jahren.