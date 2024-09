Vier Tote in Rumänien Überschwemmungen und Dauerregen fordern erste Opfer

Auch in Österreich sorgen schwere Regenfälle für einen Anstieg der Pegelstände an mehreren Gewässern, was in der Nacht bereits in Teilen des Landes zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt hat. So rückten in Niederösterreich rund um die Landeshauptstadt Wien in der Nacht Retter 160 Mal aus, wie der Sprecher des Landeskommandos berichtete.