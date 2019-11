Schafzüchter und Tierschützer entsetzt : Schiff mit 14.600 Schafen an Bord vor Küste Rumäniens gekentert

Bukarest Der Viehfrachter "Queen Hind" kenterte am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache kurz nach der Abfahrt vom Hafen Midia an der Schwarzmeerküste Rumäniens. Die Besatzung und 32 Schafe konnten gerettet werden.

Die Rettungskräfte versuchten, auch die anderen Schafe zu retten. "Wir hoffen, dass die Schafe im Laderaum des Schiffes noch am Leben sind", sagte eine Sprecherin. Die Rettungskräfte versuchten demnach mit Hilfe von Soldaten, Polizisten und Tauchern, das gekenterte Schiff aufzurichten und in den Hafen zu schleppen.

Rumänien ist nach Großbritannien und Spanien der größte Schafproduzent der EU. Die meisten Tiere werden in den Nahen Osten und die Golfregion exportiert. Tierschützer kritisieren die Viehfrachter, von denen jedes Jahr rund hundert in Midia in See stechen, als "Todesschiffe". Im Sommer leiden die Tiere unter extremer Hitze in den Laderäumen.