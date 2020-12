Nach Vorfall in den USA : Mysteriöse Metallsäule in Rumänien wieder verschwunden

Bukarest Vergangene Woche sorgte eine rätselhäfte Metallsäule in Utah für Aufsehen. Der Monolith tauchte plötzlich auf – und war genauso plötzlich wieder verschwunden. Jetzt gab es in Rumänien einen ähnlichen Fall.

Auf einer Hügelspitze in Nordrumänien ist unter unbekannten Umständen eine Metallsäule aufgetaucht - und wenige Tage später auf genauso rätselhafte Weise wieder verschwunden. "Der Monolith verschwand am 30. November, genauso mysteriös, wie er erschienen war", meldete der Radiosender Jurnal FM am Dienstag. Erst vor wenigen Tagen hatte es in den USA einen ähnlichen Fall gegeben, der für wilde Spekulationen sorgte.