Rückzug auf Raten : Die Queen wird am Donnerstag 96 Jahre alt

Am 21. April 2022 feiert die Monarchin ihren 96. Geburtstag. Foto: dpa/Joe Giddens

London Am Donnerstag feiert das Oberhaupt der Königlichen Familie ihren 96. Geburtstag. In den letzten Monaten musste sie geplante Auftritte jedoch häufiger absagen, was zu Spekulationen geführt hat.

Ein runder Geburtstag ist es nicht, aber in ihrem Alter wird jedes Wiegenfest wichtig. Die Queen begeht am Donnerstag ihren 96. Geburtstag. Die Untertanen freuen sich über den nächsten Meilenstein, den Ihre Majestät erreicht hat, sorgen sich aber um das Wohlbefinden von Elizabeth II. Am Ostersonntag hatte die Queen ihre Teilnahme am Gottesdienst, den sie sonst nie verpasst, absagen müssen. Wegen „Mobilitätsproblemen“, hieß es seitens des Buckingham Palastes.

Der Queen fällt das Gehen schwer. Es gibt Tage, da ist sie nicht nur auf einen Stock angewiesen, sondern kann auch mit einer Gehhilfe nur ein paar Schritte weit schlurfen. Und Auftritte im Rollstuhl kommen für sie nicht in Frage. „Sie will würdig erscheinen“, erklärt die Königshaus-Expertin Angela Levin, „und will nicht aussehen, als ob sie wirklich, wirklich alt wäre.“ Deshalb war der Palast in den letzten Monaten mehrmals in letzter Minute gezwungen gewesen zu verkünden, dass die Königin auf fest geplante Auftritte verzichten müsse, was dann stets zu Spekulationen über ihren Gesundheitszustand geführt hatte.

In Zukunft, so haben es jetzt Quellen am Hof gegenüber der Zeitung „Mail on Sunday“ verlauten lassen, müsse man sich darauf einstellen, dass die Queen grundsätzlich nicht mehr an öffentlichen Auftritten teilnehmen werde. Das bedeute nicht, dass sie sich völlig ins Privatleben zurückzieht. Aber es heißt, „dass die Annahme jetzt grundsätzlich sein muss, dass die Queen bei Veranstaltungen nicht anwesend sein wird“, erklärte die Hofquelle gegenüber der „Mail on Sunday“. Wenn sie in der Lage ist zu erscheinen, soll das durchaus noch möglich sein. Aber man will es von der Tagesform abhängig machen. „Sollte die Queen an einer Veranstaltung teilnehmen“, so der Insider, „dann wird das erst am jeweiligen Tag entschieden und sie wird von einem anderen Mitglieder der Königlichen Familie begleitet werden.“

Abgesehen von Mobilitätsproblemen soll es der Queen zur Zeit gesundheitlich gut gehen. Im September letzten Jahres verpasste es der Nation einen Schock, als bekannt wurde, dass sie im Krankenhaus war wegen, mehr wollten die Ärzte nicht verraten, „einigen vorläufigen Untersuchungen“. Doch sie blieb nur eine Nacht und meldete sich schon tags darauf zum Dienst zurück. Dann infizierte sie sich trotz all der sorgfältigen Abschirmungsmaßnahmen, die man auf Schloss Windsor getroffen hatte, im Februar mit Covid. Sie habe sich „sehr müde und sehr erschöpft“ gefühlt, verriet die Queen vor anderthalb Wochen in einer virtuellen Unterhaltung mit Mitarbeitern und Patienten des „Royal London Hospital“.

Foto: AP/Richard Pohle 16 Bilder Queen Elizabeth II. nimmt an Gedenkgottesdienst teil

In der Unterhaltung selbst zeigte sie sich jedoch lebendig, fröhlich und geistig hellwach. Ihre rüstige Kondition hat sie von ihrer Mutter Elizabeth Bowes-Lyon geerbt, die es bis ins hohe Alter von 101 Jahren schaffte und das trotz einer Diät, die bis zum Schluss Champagner und den Cocktail „Zaza“ beinhaltete. Auch für die Queen gehörte dieser Mix aus Dubonnet und Gin zum abendlichen Ritual, doch seit dem Tod ihres Gatten Prinz Philip im letzten Jahr hat sie Alkohol ganz aufgegeben. Ansonsten ernährt sie sich gesund, verzichtet weitgehend auf Kohlehydrate und andere Dickmacher und vertraut, wenn es mal Wehwehchen gibt, gerne homöopathischen Heilmitteln.

Doch es ist nicht von der Hand zu weisen: Ihr hohes Alter verlangt seinen Tribut, sie muss kürzer treten und mehr Termine an andere Mitglieder der Königlichen Familie delegieren. Allen voran: der Thronfolger Prinz Charles. Es ist ein Prozess, der schon seit längerem im Gang ist. Elizabeth nimmt mehr und mehr Abschied von ihren Dienstpflichten, hat zum Beispiel Auslandsreisen ganz aufgegeben und lässt Charles an ihrer Stelle repräsentieren. „Reibungslos, diskret und von vielen unbemerkt“, meinte der Royal-Experte Robert Jobson, „findet eine Übergabe der königlichen Macht genau vor unseren Augen statt“. Der Thronfolger sei schon jetzt der „Schattenkönig“, weil er den Hauptteil der Pflichten eines Monarchen übernehme. Man habe mittlerweile, urteilte Jobson, eine arbeitsteilige Monarchie, bei der der Erbe die strategische Ausrichtung für das Haus Windsor angebe.