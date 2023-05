Papst spricht Mitgefühl aus Mehr als 100 Tote nach starken Regenfällen in Ruanda und Uganda

Der Gouverneur der Provinz West, François Habitegeko, sagte, nach heftigen Regenfällen am Dienstagabend und Mittwochmorgen werde nach weiteren Opfern gesucht. Die Provinzen im Westen und Norden sowie die Hauptstadt Kigali sind besonders hügelig, was sie in der Regenzeit anfällig für Erdrutsche macht. Das Ministerium für Katastrophenschutz berichtete im vergangenen Monat, zwischen Januar und dem 20. April seien bei wetterbedingten Katastrophen 60 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1205 Häuser wurden zerstört und 2000 Hektar Land in ganz Ruanda beschädigt.