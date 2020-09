Die Royals als Produzenten : Harry und Meghan schließen Vertrag mit Netflix ab

Prinz Harry und Herzogin Meghan produzieren Medienberichten zufolge in Zukunft Filme und Serien für den Streaming-Dienst Netflix. Foto: dpa/Chris Jackson

Los Angeles Prinz Harry und Herzogin Meghan produzieren in Zukunft Filme und Serien für den Streaming-Dienst Netflix. Dazu gehören auch Dokumentationen, Spielfilme und Angebote für Kinder.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben offiziell den Startschuss für ihren Neuanfang in der Filmbranche gegeben und einen Vertrag mit dem Streaming-Riesen Netflix unterzeichnet. Das Paar gab am Mittwoch bekannt, künftig Filme und Serien für Netflix zu produzieren. Die Produktionen sollen sich um gesellschaftliches Engagement in aller Welt drehen und "informieren, aber auch Hoffnung geben".