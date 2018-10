Royale Hochzeit: Prinzessin Eugenie heiratet Jack Brooksbank.

Royale Hochzeit in Windsor

London Zur Hochzeit der britischen Prinzessin Eugenie und ihres langjährigen Partners Jack Brooksbank sind am Freitag zahlreiche Royals und Stars nach Windsor gekommen. Zu kämpfen hatten die Gäste allerdings mit dem Wind.

Die britische Prinzessin Eugenie und der Geschäftsmann Jack Brooksbank haben geheiratet. Brautvater Prinz Andrew führte die 28-Jährige am Freitag zum Traualtar der Schlosskapelle von Windsor. Unter den Gästen waren ihre Mutter Sarah Ferguson, die Großeltern Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, Thronfolger Prinz Charles, seine Söhne William und Harry mit ihren Gattinnen sowie weitere Mitglieder des Königshauses und zahlreiche Prominente.

Die Braut trug ein langärmliges Kleid von Peter Pilotto und Christopher De Vos sowie ein mit Diamanten und Smaragden verziertes Brautkrönchen. Alles, was mit der eigenen Hochzeit zusammenhänge, sei nervenaufreibend und ein bisschen unheimlich, gestand sie vor der Trauung dem Sender ITV. „Aber am Ende heiratest Du die Person, die Du liebst.“ Der tiefe Rückenausschnitt ihres Kleides machte die Narbe sichtbar, die von einer Skoliose-Operation vor 16 Jahren zurückgeblieben ist. Es sei wichtig, so etwas nicht zu verbergen, hatte Eugenie gesagt.