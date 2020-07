Prinz Andrews Tochter : Royal Wedding - Queen-Enkelin Beatrice hat geheiratet

London Mit mehr als eineinhalb Monaten Verspätung hat Queen-Enkelin Beatrice am Freitag in aller Stille ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi - einen 37-jährigen Immobillienmagnat - geheiratet.

An der privaten Zeremonie in der Kapelle der Royal Lodge in Windsor hätten Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philipp sowie weitere enge Angehörige teilgenommen, teilte der Buckingham-Palast mit. Er betonte, alle Corona-Regeln seien dabei beachtet worden.