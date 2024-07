Nordfrankreich Brand in Kathedrale von Rouen ausgebrochen

Die gotische Kirche in der Normandie ist eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs. Sie wurde auch dadurch bekannt, dass der impressionistische Maler Claude Monet im 19. Jahrhundert mehrere Bilder von ihr anfertigte. Der Brand weckt Erinnerungen an das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre Dame in Paris im Jahr 2019, das ebenfalls bei Renovierungsarbeiten ausbrach.