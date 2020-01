Nach Zwischenfällen zum Jahreswechsel : Rotterdam will privates Feuerwerk an Silvester verbieten

Rotterdam will privates Feuerwerk an Silvester verbieten

Schaulustige betrachten das offizielle Feuerwerk über die Erasmus-Brücke in Rotterdam am 31. Dezember 2019. Foto: AFP/ROBIN UTRECHT

Rotterdam Der Gemeinderat von Rotterdam will Konsequenzen aus Zwischenfällen und Gewaltätigkeiten rund um den Jahreswechsel ziehen. Die Stadt wäre die erste niederländische Großstadt, die privates Feuerwerk an Silvester verbietet.

Die Volkspartei VVD gab am Dienstagabend bekannt, einen entsprechenden Antrag unterstützen zu wollen. Die Knallerei und Böllerei schaffe eine „Atmosphäre der Gesetzlosigkeit“, teilte die Partei mit. Damit gibt es im Gemeinderat nun erstmals eine Mehrheit für ein Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel.

Grund für die Offensive seien zahlreiche Vorfälle und Gewalttätigkeiten während des vergangenen Jahreswechsels, schreibt die VVD auf ihrer Website. Feuerwerkskörper führten immer wieder zu teils schweren Verletzungen. Zudem schafften sie eine „Atmosphäre der Gesetzlosigkeit“. So gebe es Stadtteile, in denen Container oder gar Autos in Brand gesetzt würden.