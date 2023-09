Bilder von Gewalttaten und rechtsextreme Propaganda Staatsanwaltschaft warnte Uniklinik in Rotterdam vor Todesschütze

Der 32-jährige Tatverdächtige, der an der Erasmus-Universität studiert, hatte nach Polizeiangaben am Donnerstag in der Wohnung seiner Nachbarn in Rotterdam eine 39-jährige Frau erschossen und deren 14-jährige Tochter so schwer verletzt, dass sie wenig später starb. Dann drang er in einen Hörsaal der Universitätsklinik ein und erschoss einen 43-jährigen Dozenten. Ein Medizinstudent sagte dem Sender RTL Nieuws, zuerst seien im vierten Stock der Klinik vier oder fünf Schüsse gefallen. Dann sei ein Brandsatz in den Hörsaalbereich der Klinik geworfen worden. „Es gab viel Panik und Geschrei“, sagte ein anderer Augenzeuge dem Sender NOS. Einige Abteilungen der Klinik wurden geräumt. Entsetzt standen Ärzte, Pflegepersonal, Studenten und auch Patienten vor dem Gebäude, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Auch in der Wohnung legte er zudem Feuer. Beide Brände konnten von der Feuerwehr jedoch schnell gelöscht werden.