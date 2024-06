„Vielleicht zu früh eingeschaltet“ Tausende Raser am Tag bringen Radarfalle zum Kollaps

Rotterdam · Vor einer Autobahnbaustelle in Rotterdam sollte ein Radarfalle verhindern, dass Autofahrer im Gefahrenbereich zu schnell unterwegs sind. Das Ziel wurde verfehlt. So viele Leute rasten in die Falle, dass die Technik überfordert war.

01.06.2024 , 15:40 Uhr

Eine Radarfalle an der Autobahn. (Archiv, Symbol) Foto: dpa/Felix Kästle

„Das bewegte sich auf zehntausend Bußgelder pro Tag zu", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der niederländischen Hafenstadt dem Sender RTL. Im Prinzip sei das häufige Blitzen kein Problem für den mobilen Blitzer gewesen, aber das Verarbeitungssystem habe die große Zahl der erfassten Raser nicht bewältigen können. Wegen der Erneuerung einer Brücke auf der Autobahn 16 gilt in dem Abschnitt seit Kurzem Tempo 70. Viele Pendler hätten sich an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung noch nicht gewöhnt, hieß es. „Vielleicht haben wir den Blitzer zu früh eingeschaltet", sagt der Sprecher. Wegen der Vielzahl der geblitzten Autofahrer und der technischen Probleme sei die Radarfalle daher nach wenigen Tagen wieder abgeschaltet worden. „Es ist kein Selbstzweck, möglichst viele Verstöße zu registrieren." Die in den letzten Tagen verhängten Bußgelder wurden zurückgezogen und zusätzliche Schilder ermahnen Autofahrer nun, rechtzeitig vom Gas zu gehen. Inzwischen wurde die Radarfalle wieder aktiviert. „Die Verkehrsteilnehmer hatten Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Tests in den letzten Tagen hätten bereits gezeigt, dass die Zahl der Bußgelder deutlich niedriger sei, als zu Beginn des Monats.

(csi/dpa)