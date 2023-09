Schüsse in Wohnung und Uni-Klinik Polizei meldet Tote nach Schießerei in Rotterdam

Die Polizei ließ am frühen Abend zunächst offen, wie viele Menschen getötet wurden. Zunächst hatten die Behörden am Nachmittag erklärt, es habe mindestens zwei Verletzte gegeben. Die Schießerei habe in einem Haus in Rotterdam begonnen und sei in einer nahe gelegenen Universität fortgesetzt worden. Die Sicherheitskräfte hätten sich dort auf die Suche nach dem mutmaßlichen Schützen gemacht, der als großer Mann in Kampfmontur beschrieben wurde.