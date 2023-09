Schüsse in Wohnung und Uni-Klinik Neue Details zu den Schüssen in Rotterdam

Ein Unbekannter in Kampfkleidung hat in der Rotterdamer Universitätsklinik das Feuer auf Menschen eröffnet. Mindestens eine Person sei verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag im Kurznachrichtendienst X – früher Twitter – mit. Auch in einer nahe gelegenen Wohnung sei geschossen worden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Menschen verletzt. Zum Zustand der Verletzten wurden zunächst keine Angaben gemacht.